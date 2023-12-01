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«Очень рад за него, это было круто!» Кросби оценил гол вратаря «Питтсбурга» Джерри

«Очень рад за него, это было круто!» Кросби оценил гол вратаря «Питтсбурга» Джерри
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями от гола, забитого вратарём «Пингвинз» Тристаном Джерри в матче с «Тампа-Бэй» (4:2). Для Джерри этот гол стал первым в его карьере на уровне НХЛ. До конца третьего периода оставалось играть 68 секунд.

«Круто быть причастным к такому событию. Я знаю, что вратари иногда забивают голы, но я никогда не видел этого вживую и не был частью этого ранее. Я очень рад за него. За этим было очень приятно наблюдать», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

28-летний голкипер стал всего 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. Ранее это сделали Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Мартин Бродо (2013), Майк Смит (2013), Пекка Ринне (2020) и Линус Улльмарк (2023).

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