«Дебют за «Вашингтон». Райли Барбер рассказал, что ему запомнилось об игре в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Райли Барбер оценил победу над «Автомобилистом» (3:2) и рассказал, что ему больше всего запомнилось при игре в НХЛ.

«Упорная игра, хорошо, что нашли путь к победе. Не страшно, что пока не могу забить, команда побеждает – это главное. Это моя вторая игра, понятно, что потребуется время, чтобы сыграться с партнёрами по звену. Но здорово, что мне во всём помогают скорее адаптироваться на льду и вне. Команда много играет с шайбой, мне надо немного подстроиться под такой стиль.

Какой я игрок? Мне нравится играть с шайбой, комбинировать, ну и, конечно, бросать. Бросаю как в касание, так и с кистей. Использую любую возможность, главное, чтобы шайба заходила в створ.

Что памятного скажу о карьере в НХЛ? Наверное, в первую очередь, это дебют за «Вашингтон» против «Эдмонтона». Также было круто играть за «Монреаль». А «Детройт» – это клуб, откуда я родом. Было классно играть за эти три больших клуба. Ну и сама лига – это топ.

Кто мне импонирует среди русских игроков в НХЛ? Сейчас? Это сложный вопрос. Скажу, что мне нравилась игра Радулова и здорово, что у меня сейчас есть такой партнёр!» – цитирует Барбера Metaratings.ru.

До КХЛ всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. Суммарно в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.