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Мартемьянов — о победе над минским «Динамо»: обе команды сегодня играли от ножа

Мартемьянов — о победе над минским «Динамо»: обе команды сегодня играли от ножа
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (2:1).

«Хорошая игра сегодня получилась с хорошим соперником. У гостей тоже не так много очков на балансе, обе команды сегодня играли от ножа. Нам эта победа была важна после двух поражений кряду. Хотелось хоть немного реабилитироваться перед нашими болельщиками, и спасибо им за поддержку. Поздравляю всех с днём хоккея.

Бобков снова в старте, определились ли с первым номером? Игорь пропустил старт сезона, готовился индивидуально. У нас три вратаря, и, пока позволяет календарь, даём играть. Мы советуемся с тренером по работе с вратарями, у нас впереди ещё много матчей», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

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