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Овечкин назвал пять лучших игроков НХЛ и троих россиян, за которыми ему нравится смотреть

Овечкин назвал пять лучших игроков НХЛ и троих россиян, за которыми ему нравится смотреть
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кого он считает лучшими игроками в Национальной хоккейной лиге прямо сейчас. Кроме того, капитан «столичных» рассказал, за кем из российских хоккеистов НХЛ ему нравится наблюдать.

«Кто для меня сейчас в НХЛ номер один? Одного человека сложно выделить. Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, конечно, Макдэвид, Макар… За кем больше всего сейчас нравится смотреть из российских энхаэловцев? Никита Кучеров хорошо играет. За Кузей (Евгением Кузнецовым. — Прим. «Чемпионата») приятно наблюдать, тем же Малычем (Евгением Малкиным. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».

Отметим, что в нынешнем сезоне российский нападающий провёл 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

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