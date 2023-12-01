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Московское «Динамо» обыграло «Трактор» и обошло «Спартак». Бело-голубые — лидеры Запада

Московское «Динамо» обыграло «Трактор» и обошло «Спартак». Бело-голубые — лидеры Запада
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Уил) – 10:33 (5x4)     0:2 О'Делл (Пакетт) – 13:01 (5x4)     1:2 Яруллин (Калинин, Сошников) – 22:18 (5x5)     1:3 Рашевский (Пыленков) – 24:51 (5x5)     2:3 Яруллин (Кравцов, Дер-Аргучинцев) – 27:50 (5x4)     2:4 Джиошвили (Пыленков) – 55:25 (5x5)    

На 11-й минуте Седрик Пакетт, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. На 14-й минуте Джордан Уил после паса Седрика Пакетта удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Альберт Яруллин отыграл один гол. На 25-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Даниила Пыленкова забил третий гол. На 28-й минуте Альберт Яруллин оформил дубль. На 56-й минуте Максим Джиошвили забросил четвёртую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.

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