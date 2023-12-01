Московское «Динамо» обыграло «Трактор» и обошло «Спартак». Бело-голубые — лидеры Запада

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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

На 11-й минуте Седрик Пакетт, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. На 14-й минуте Джордан Уил после паса Седрика Пакетта удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Альберт Яруллин отыграл один гол. На 25-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Даниила Пыленкова забил третий гол. На 28-й минуте Альберт Яруллин оформил дубль. На 56-й минуте Максим Джиошвили забросил четвёртую шайбу.

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Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.