«Чуйка, как говорили про великих». Главный тренер «Нефтехимика» — о замене голкипера

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б). Нижнекамцы упустили преимущество в два гола — 3:1.

«Почему заменили вратаря в третьем периоде? Всё равно есть какая-то интуиция или как про великих тренеров раньше говорили «чуйка». Подсказал, что надо поменять голкипера. Чего не хватает, чтобы удержать преимущество в третьем периоде? Терпения, как я уже сказал. Мы выбрасываем шайбу, нам дают две минуты, соперник реализовывает. Что предыдущий соперник, идущий сейчас на первом месте, что сегодняшний – тоже топовый и сильный клуб. Вот этого доведения матча до победы и не хватает, это ведь тоже мастерство, тоже показатель высокого класса. И у нас ведь были отличные моменты в третьем периоде, выходы «один в ноль». Забивайте – и будет другой результат. Так что реализация голевых моментов и дисциплина – вот, чего не хватило.

Мы знаем, что у «Авангарда» есть звено лидеров, которое хорошо играет в неравных составах. При игре «пять на пять» акцента на их сдерживании не делали, в меньшинстве, да, были корректировочки небольшие», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.