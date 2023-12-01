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Главный тренер «Коламбуса» объяснил, почему решил поменять позицию Дмитрия Воронкова

Главный тренер «Коламбуса» объяснил, почему решил поменять позицию Дмитрия Воронкова
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан рассказал, почему собирается поменять позицию российского нападающего Дмитрия Воронкова на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Наставник отметил, что форварда переведут в центр. Во втором звене вместе с ним сыграют Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

«Раньше он уже играл в центре. Он прилично показал себя на вбрасываниях (8 из 21) — по крайней мере, на тех, которые у него были здесь. Он очень умный игрок. Я думаю, это может сработать. Посмотрим», — приводит слова Венсана The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний нападающий забил четыре гола и отдал семь передач, набрав 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном чемпионате в Национальной хоккейной лиге.

Матч с «Оттавой» состоится в ночь с 1 на 2 декабря и стартует в 3:00 мск.

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