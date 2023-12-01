Главный тренер «Коламбуса» объяснил, почему решил поменять позицию Дмитрия Воронкова

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан рассказал, почему собирается поменять позицию российского нападающего Дмитрия Воронкова на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Наставник отметил, что форварда переведут в центр. Во втором звене вместе с ним сыграют Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

«Раньше он уже играл в центре. Он прилично показал себя на вбрасываниях (8 из 21) — по крайней мере, на тех, которые у него были здесь. Он очень умный игрок. Я думаю, это может сработать. Посмотрим», — приводит слова Венсана The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний нападающий забил четыре гола и отдал семь передач, набрав 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном чемпионате в Национальной хоккейной лиге.

Матч с «Оттавой» состоится в ночь с 1 на 2 декабря и стартует в 3:00 мск.