Главный тренер «Нефтехимика»: была мысль самим снять вратаря в овертайме с «Авангардом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б). Нижнекамцы упустили преимущество в два гола — 3:1.

«Да, мы предполагали на 99%, что «Авангард» снимет вратаря в овертайме. Примерно знали, какой будет розыгрыш у соперника. Была мысль самим заменить вратаря четвёртым полевым в случае владения шайбой. Едва не попытались где-то за 40 секунд до конца овертайма, но через несколько секунд мы потеряли шайбу, и я подумал: «Хорошо, что я этого не сделал», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).