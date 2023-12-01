Кравец — о вратаре на буллитах: Проскуряков был мастером, когда Мишуров в хоккей не играл

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Удивило ли, что «Нефтехимик» заменил вратаря в третьем периоде? Видимо, их тренер посчитал, что тот голкипер не доиграет так, как хотелось бы команде. И вышедший на замену вратарь в концовке выручил их. Почему не выпустил на буллиты Андрея Мишурова – признанного мастера в этом компоненте? Потому что Илья Проскуряков был признанным мастером буллитов, ещё когда Мишуров в хоккей не играл», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).