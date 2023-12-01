«У одного из них не хватает пары зубов». Известный актёр поделился мнением об Овечкине

Известный киноактёр и комик Сет Роген поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и капитане «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаре. Мужчина принял участие в торжественном вбрасывании перед матчем команд.

«Они очень крупные мужики. Это было моё первое впечатление, и преобладающей мыслью было то, что эти чуваки огромные, гигантские. У одного из них не хватает нескольких зубов, чего и следовало ожидать. Да, это ощущалось очень реальным. У меня, канадца, это вызвало ностальгию», — сказал Роген в интервью Bally Sports West.

Кроме того, актёр перекинулся несколькими словами с Овечкиным и Копитаром.

«Как дела? Что происходит? Я сделаю вид, что это символичный жест», — сказал Роген двум игрокам.

Вбросив шайбу, Роген повернулся к Овечкину и сказал ему: «Желаю вам, ребята, победы».