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«У одного из них не хватает пары зубов». Известный актёр поделился мнением об Овечкине

«У одного из них не хватает пары зубов». Известный актёр поделился мнением об Овечкине
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Известный киноактёр и комик Сет Роген поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и капитане «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаре. Мужчина принял участие в торжественном вбрасывании перед матчем команд.

«Они очень крупные мужики. Это было моё первое впечатление, и преобладающей мыслью было то, что эти чуваки огромные, гигантские. У одного из них не хватает нескольких зубов, чего и следовало ожидать. Да, это ощущалось очень реальным. У меня, канадца, это вызвало ностальгию», — сказал Роген в интервью Bally Sports West.

Кроме того, актёр перекинулся несколькими словами с Овечкиным и Копитаром.

«Как дела? Что происходит? Я сделаю вид, что это символичный жест», — сказал Роген двум игрокам.

Вбросив шайбу, Роген повернулся к Овечкину и сказал ему: «Желаю вам, ребята, победы».

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