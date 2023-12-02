Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Авангарда» — о своём буллите: это движение было моим коронным, когда играл в НХЛ

Форвард «Авангарда» — о своём буллите: это движение было моим коронным, когда играл в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Исполнил буллит иначе, чем в прошлых матчах сезона? Это движение было моим коронным, когда я играл в НХЛ. Потом я его долгое время не использовал, в период игры за минское «Динамо» я не выходил на буллиты, а за «Авангард» до сегодняшнего дня не практиковал такое. Но подумал, что вратарь мог изучить, как я исполняю, и вернулся к своей фишке», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).

Материалы по теме
Видео
«Авангард» отыгрался с 1:3 и взял верх над «Нефтехимиком». У омичей 12 побед в 13 матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android