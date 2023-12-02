Форвард «Авангарда» — о своём буллите: это движение было моим коронным, когда играл в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Исполнил буллит иначе, чем в прошлых матчах сезона? Это движение было моим коронным, когда я играл в НХЛ. Потом я его долгое время не использовал, в период игры за минское «Динамо» я не выходил на буллиты, а за «Авангард» до сегодняшнего дня не практиковал такое. Но подумал, что вратарь мог изучить, как я исполняю, и вернулся к своей фишке», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).