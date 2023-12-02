Нападающий «Вашингтона»: Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался после хет-трика в ворота «Анахайм Дакс» (5:4). В двух из трёх шайб канадца ассистентом стал капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке. Так что если ты доберёшься до ворот, то получишь шансы и, скорее всего, найдёшь способ вбить шайбу в сетку. В матче с «Анахаймом» всё прошло по-нашему; спецбригады были потрясающими — и меньшинство, и большинство. Нам нужно было победить, это хорошее начало выезда. Мы должны продолжать в таком же духе», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Примечательно, что матч с «Дакс» стал для форварда 700-м в составе «Кэпиталз», а этот хет-трик стал первым в карьере Тома. Уилсон за 700 матчей в НХЛ набрал 307 (135+172) очков. Всю свою карьеру форвард проводит в «Вашингтоне».