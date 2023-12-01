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Никишин — о своём голе: кое-как шайба до меня дошла, с испугу бросил и забил

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Мой гол? Да заехал в чужую зону, кое-как шайба до меня дошла. С испугу бросил и забил.

При 0:2 во втором перерыве в раздевалке все помолчали. Все знают, что делать. Помолчали, вышли, забили, выиграли.

10 побед подряд? У нас и длинные серии поражений были. Не хочется думать об этом, будем стараться всегда играть по максимуму», — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).