Главный тренер «Витязя» назвал переломный момент матча со СКА

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение команды в матче со СКА (2:3 ОТ).

«Переломный момент матча? Я думаю, удаление Дарьина, скорее всего.

Серия в ноябре, Астана, Омск, перелёт сюда — это могло сказаться? Не то что могло — оно сказывается. Конечно, сказывается. Ребята устают. Если заметили, СКА сегодня был посвежее. Мы играли с Омском, они тоже были намного свежее. Мы с ними играли после «Барыса», а они отдыхали шесть дней. Сами понимаете, это чуть-чуть накладывает свои отпечатки. Мы не жалуемся, мы ищем выход из этой ситуации. Мы ждём этого перерыва. Хоть чуть-чуть вздохнуть и идти дальше», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).