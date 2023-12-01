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«Сокрушить дикую природу». Американский болельщик посвятил Мирошниченко плакат на русском

«Сокрушить дикую природу». Американский болельщик посвятил Мирошниченко плакат на русском
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Американский болельщик фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» — «Херши Бэрс» — поддержал российского нападающего команды Ивана Мирошниченко в матче АХЛ с «Айовой Уайлд».

Фанат принёс персональный плакат, посвящённый 19-летнему форварду. На нём была написана фамилия Мирошниченко — Miroshnichenko. Кроме того, на русском было написано «сокрушить дикую природу». Вероятнее всего, болельщик хотел написать «Мирошниченко, сокруши «Уайлд», но переводчик подвёл его.

Фото: Соцсеть Х (ранее Twitter)

Отметим, что в нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач при общем показателе полезности «+6» и девяти минутах штрафного времени.

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