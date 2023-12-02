Руссо рассказал, собирается ли Департамент безопасности игроков отстранить Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) рассказал, собирается ли Департамент безопасности игроков наказать нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова после нанесения травмы защитнику «Нэшвилл Предаторз» Александру Каррье.

«На данный момент слушания по Кириллу Капризову не объявлены, так что, по крайней мере, Департамент безопасности игроков, возможно, принял решение не отстранять игрока или выписать ему штраф после рассмотрения физического контакта с Каррье.

Если это так, то в воскресенье у «Миннесоты» и Хайнса будет полное звено Хартмана», — говорится в сообщении.

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Напомним, в одном из моментов в начале первого периода нападающий «дикарей» Кирилл Капризов травмировал защитника «хищников» Александра Каррье, ударив соперника в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.