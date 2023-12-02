Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» расстался с нападающим Абрамовым

«Куньлунь» расстался с нападающим Абрамовым
Комментарии

«Куньлунь Ред Стар» расстался с нападающим Михаилом Абрамовым, сообщил клуб на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ и не набрал очков. В последний раз 24-летний Абрамов выходил на лёд 1 октября.

Хоккеист уже выступал за «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2021/2022, а осенью прошлого года играл за «Сочи». Всего Абрамов провёл в КХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очка. На его счету показатель «-4» по системе «плюс-минус».

«Куньлунь Ред Стар» занимает 10-е место в Западной конференции с 31 очком после 39 матчей. 2 декабря команда принимает в Мытищах «Автомобилист». Начало матча в 17:30 по московскому времени.

Материалы по теме
СКА одержал 10-ю победу подряд, «Динамо» испортило юбилей «Трактора». Итоги дня в КХЛ
СКА одержал 10-ю победу подряд, «Динамо» испортило юбилей «Трактора». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android