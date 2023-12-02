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«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в выездном матче НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в выездном матче НХЛ
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нь-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (3:6).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Джейкоб Макдональд, дважды Энтони Дюклер, а также Микаэль Гранлунд и Вильям Эклунд. У хозяев отличились Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Ондржей Палат.

«Акулы» набрали 14 очков, но продолжают замыкать турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 4 декабря в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-Джерси» остался с 23 очками и идёт на 11 месте в таблице Востока. В ближайшей игре «Дэвилз» 6 декабря будут гостить у «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Макдональд (Ферраро, Эмберсон) – 02:10     1:1 Мерсер – 13:21 (pp)     1:2 Макдональд (Беннинг, Бейли) – 22:51     1:3 Дюклер (Гранлунд) – 29:47     2:3 Хьюз – 42:56     2:4 Дюклер (Гранлунд) – 45:07     3:4 Палат (Братт, Немец) – 52:58     3:5 Гранлунд – 53:38     3:6 Эклунд (Карпентер, Гертл) – 59:42    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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