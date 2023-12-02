«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в выездном матче НХЛ

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нь-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (3:6).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Джейкоб Макдональд, дважды Энтони Дюклер, а также Микаэль Гранлунд и Вильям Эклунд. У хозяев отличились Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Ондржей Палат.

«Акулы» набрали 14 очков, но продолжают замыкать турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 4 декабря в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-Джерси» остался с 23 очками и идёт на 11 месте в таблице Востока. В ближайшей игре «Дэвилз» 6 декабря будут гостить у «Ванкувер Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.