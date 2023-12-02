Джек Хьюз — третий американец в истории НХЛ по быстроте набора 30 очков в сезоне

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нь-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (3:6).

Форвард хозяев Джек Хьюз отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Она принесла 22-летнему американцу 30 очко в сезоне.

Таким образом, Хьюз стал третьим американцем в истории НХЛ по скорости набора 30 очков в сезоне. Для этого ему потребовалось всего 17 матчей. Быстрее его среди представителей США это получалось только у Пэта Лафонтена (11 игру в сезоне-1992/1993) и Кевина Стивенса (12 игр в сезоне-1992/1993).

«Нью-Джерси» остался с 23 очками и идёт на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «Дэвилз» 6 декабря будут гостить у «Ванкувер Кэнакс».