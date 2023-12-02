Ш. Немец — третий по молодости защитник в истории «Дэвилз» с очком в дебютном матче в НХЛ

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (3:6).

В этом матче за «дьяволов» и в НХЛ в целом дебютировал 19-летний словацкий защитник Шимон Немец, выбранный командой на драфте НХЛ — 2022 под общим вторым номером.

В этой игре молодой словак отметился двумя результативными передачами. Этот результат помог Немецу стать третьим по возрасту защитником в истории франшизы, которому удалось набрать очко в своём дебютном матче в НХЛ, после Скотта Нидермайера (16 октября 1991, 18 лет и 46 дней) и Кена Данейко (5 октября 1983, 19 лет и 171 день).

«Нью-Джерси» остался с 23 очками и идёт на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «Дэвилз» 6 декабря будут гостить у «Ванкувер Кэнакс».