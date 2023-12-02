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Воронков догнал Минтюкова в гонке бомбардиров среди новичков сезона в НХЛ

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).

Российский нападающий хозяев Дмитрий Воронков отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Это очко стало для россиянина 12-м (5+7) в текущем сезоне. Таким образом, Воронков вышел на пятое место по набранным очкам в сезоне среди новичков, сравнявшись с Марко Росси из «Миннесоты» (6+6) и ещё одним представителем России — Павлом Минтюковым из «Анахайма» (1+11).

Лучшим новичком сезона по количеству набранных очков на данный момент является форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард, в активе которого 18 (10+8) баллов.

«Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» сыграют 4 декабря в гостях с «Бостон Брюинз».