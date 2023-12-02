«Я доверяю им». Венсан оценил игру российского звена «Коламбуса» в матче с «Оттавой»

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан оценил игру российского звена команды, в котором выступают Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Воронков стал автором гола в матче с «Оттавой» (4:2).

«Перед третьим периодом я сказал Воронкову, Марчи и Чинахову, что мне не понравилась их игра в первых двух периодах. Но я сказал им оставаться начеку, потому что хочу дать им больше игрового времени в третьем игровом отрезке, я доверяю им.

Они могут создавать голевые моменты, они могут играть в силовой хоккей и умеют обороняться. Они поддерживают друг друга. Когда соперник в концовке матча заменил вратаря на шестого полевого, я выпустил их звено на лёд. Я им очень доверяю», — цитирует Венсана The Athletic.