Воронков в раздевалке «Коламбуса» на английском языке поздравил партнёров с победой

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).

Нападающий Дмитрий Воронков в раздевалке «Коламбуса» на английском языке поздравил партнёров с победой. Отметим, что россиянин испытывает проблемы с освоением языка и в основном общается на русском. «Отличная игра, ребята. Хорошее большинство и меньшинство. Отличная работа!» — сказал Воронков и передал приз лучшему игроку матча голкиперу Элвису Мерзликину.

В прошедшем матче Воронков отметился голом. Тренерский штаб «Коламбуса» решил составить русскую тройку нападения на встречу с «Оттавой». Помимо Воронкова, в неё вошли Кирилл Марченко и Егор Чинахов.