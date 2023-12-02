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«Мне нравится играть здесь». Чинахов заявил, что комфортно чувствует себя в «Коламбусе»

«Мне нравится играть здесь». Чинахов заявил, что комфортно чувствует себя в «Коламбусе»
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Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов рассказал, что не планирует уезжать в КХЛ и комфортно чувствует себя в «Блю Джекетс». Форвард рассказал о взаимодействии на льду с российскими нападающими Кириллом Марченко и Дмитрием Воронковым.

«Я просто хочу больше играть. Мне нравится Коламбус. Мне нравятся ребята здесь, я люблю фанатов. Мне нравится быть здесь.

Все хотят, чтобы тренер ему доверял. На льду я чувствую себя лучше. У меня была длительная травма в прошлом сезоне, я всё лето работал, чтобы вернуться в форму, а потом возвращаюсь и снова травмируюсь. Это было довольно тяжело пережить психологически, но я просто стараюсь становиться лучше с каждым днём. Заброшенные шайбы придают мне немного уверенности, и я чувствую себя лучше.

Я могу говорить по-английски на льду, но теперь чувствую себя более уверенно. Я могу говорить по-русски. Нам это легко, потому что, когда мы разговариваем на льду, соперник нас не понимает. Мы постараемся играть как можно лучше», — цитирует Чинахова The Columbus Dispatсh.

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