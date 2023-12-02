Экс-игрок «Спартака»: Никишин умеет в хоккее всё, здорово играет и всё вовремя делает

Бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин высказался об игре защитника СКА Александра Никишина, который лидирует в споре бомбардиров чемпионата КХЛ среди игроков обороны. На счету капитана СКА — 9 заброшенных шайб и 18 результативных передач в 36 матчах.

«У Никишина много качеств — хорошо катается и лицом вперёд, и спиной, бросает, может выйти один на один с вратарём и забить, умеет в хоккее всё. Самое главное, при своей результативности хорошо выполняет свои функции как защитник. Вот это самое ценное. Многие защитники могут подключиться и бросить, но при этом допускают ошибки в обороне, имеют отрицательный «плюс-минус». А у Никишина всегда плюсы. Сколько он уже очков СКА принёс! Здорово играет и всё вовремя делает: когда надо, с кистей бросит, когда надо — щёлкнет, а когда надо, вообще обманет и пас отдаст», — считает Пачкалин.

У него все качества для хоккея. Единственное, ему надо их развивать и быть фанатиком своего дела. Тогда всё будет хорошо», — цитирует Пачкалина «РБ Спорт».