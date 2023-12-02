Министр спорта РФ Матыцин: у хоккея основополагающее место в спорте России

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о месте хоккея в российском спорте и заявил, что нужно гордиться успехами отечественной школы этого зимнего вида спорта, сохранять традиции и как можно чаще посещать хоккейные матчи.

«Место хоккея в российском спорте, не побоюсь этого слова, основополагающее, прежде всего потому, что это командный вид спорта, а команда — это система. Когда люди играют в команде, то там один — за всех, и все — за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны, всегда были важны для нашей страны. Но и, конечно, мы гордимся успехами отечественной школы хоккея, советской и российской, победами на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.

Мы видим, как сейчас активно развивается Континентальная хоккейная лига, очень зрелищный, мощный проект. Но при этом видим, что у нас очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая, основанная на традициях отечественной хоккейной школы. Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе [Анатолия] Тарасова, школам [Аркадия] Чернышёва, [Виктора] Тихонова, [Олега] Знарка, [Владимира] Юрзинова. Я думаю, что, конечно, сегодня мы должны радоваться тем успехам, которые у нас есть, ходить на хоккей с семьями, с детьми, получать удовольствие от этой совершенно замечательной игры», — цитирует Матыцина ТАСС.