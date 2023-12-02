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«Лада» обыграла «Сибирь» в Новосибирске и прервала четырёхматчевую серию поражений

«Лада» обыграла «Сибирь» в Новосибирске и прервала четырёхматчевую серию поражений
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой». Победу в матче одержали тольяттинцы со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Лада
Тольятти
1:0 Бутузов (Белоусов, Бек) – 35:45 (5x4)     1:1 Кугрышев (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:08 (6x5)     2:1 Ахияров (Бек) – 49:38 (5x5)     2:2 Росандич (Романов) – 51:45 (5x5)     2:3 Кугрышев – 65:00    

Долгое время команды не могли открыть счёт, на льду шла вязкая борьба с малым количеством опасных моментов. На 36-й минуте матча большинство реализовал нападающий «Сибири» Владимир Бутузов. «Лада» отыгралась в середине третьего периода, когда с несложным броском Дмитрия Кугрышева не справился вратарь «Сибири» Антон Худобин. Через пару минут хозяева вновь вышли вперёд — отличился Тимур Ахияров. Тольяттинцам удалось быстро сравнять счёт благодаря голу Мислава Росандича. Основное время и овертайм закончились вничью. Победный бросок в серии буллитов на счету Дмитрия Кугрышева.

«Лада» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Сибирь» уступила в третий раз подряд.

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