«Лада» обыграла «Сибирь» в Новосибирске и прервала четырёхматчевую серию поражений

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой». Победу в матче одержали тольяттинцы со счётом 3:2 по буллитам.

Долгое время команды не могли открыть счёт, на льду шла вязкая борьба с малым количеством опасных моментов. На 36-й минуте матча большинство реализовал нападающий «Сибири» Владимир Бутузов. «Лада» отыгралась в середине третьего периода, когда с несложным броском Дмитрия Кугрышева не справился вратарь «Сибири» Антон Худобин. Через пару минут хозяева вновь вышли вперёд — отличился Тимур Ахияров. Тольяттинцам удалось быстро сравнять счёт благодаря голу Мислава Росандича. Основное время и овертайм закончились вничью. Победный бросок в серии буллитов на счету Дмитрия Кугрышева.

«Лада» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Сибирь» уступила в третий раз подряд.