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«Чушь собачья». Коннор Бедард прокомментировал слухи о связи Кори Перри со своей матерью

«Чушь собачья». Коннор Бедард прокомментировал слухи о связи Кори Перри со своей матерью
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал слухи о связи форварда Кори Перри с матерью звезды «чёрных ястребов».

«Когда на тебя обращают внимание, всякое случается. Неважно, если ты ничего не сделал или вообще не вовлечён в ситуацию, каким-то образом всё дело в тебе. Это несправедливо, но так устроена жизнь.

Мне больше не нужно отвечать на вопросы по этому поводу. Очевидно, что это всего лишь чушь собачья в интернете. Это, конечно, повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует? Это вне нашего контроля. Вся эта ситуация просто фейк, выдумка.

Это неважно, как я уже сказал. Появляются подобные слухи, и люди хотят пошутить. Очевидно, то, что произошло с Перри, — это серьёзно. Первоочередной вопрос, в порядке ли он, как его семья. На всё хорошо, но это вне нашего контроля. Мне не нужно слишком много говорить об этом», — приводит слова Бедарда Chicago SunTimes.

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