Браташ о канадских игроках «Лады»: давно уже ждём возвращения, но никак дождаться не можем

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2 Б).

«Мы, естественно, рады результатам сегодняшней игры. Давно мы уже не брали два очка, уже немножко забыли, как это делается. Ребята молодцы, до конца боролись и отработали всё честно, и им как награда — победа в сегодняшней встрече.

С учётом травм «Лада» может играть только в оборонительный хоккей? Я не считаю, что мы играем в сугубо оборонительный хоккей. Матч на матч не приходится, ещё зависит от того, как соперник играет и что он позволяет нам делать. Мы хотим всё время в атаке играть, соперники не согласны.

Солянников не сыграл? Ротация. У нас восемь взрослых защитников, каждую игру кто-то из них отдыхает.

Трушков вытесняет Подъяпольского? У нас в команде два вратаря, которые нас устраивают, в которых мы верим и которые оправдывают наше доверие. А ротация их — это наше внутреннее дело, я бы не говорил про первого и второго вратаря. У нас их два. Кто играет — решаем в каждом матче конкретно.

Ждать ли возвращения канадцев? Если честно, я затрудняюсь ответить. Мы давно уже ждём их возвращения, но никак дождаться не можем», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.