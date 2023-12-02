Самолёт с ХК ЦСКА совершил вынужденную посадку во время полёта на матч с «Трактором»

ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге во время полёта на матч с «Трактором». Встреча пройдёт завтра, 3 декабря, в Челябинске.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге.

Сейчас ждём разрешения на вылет, залипаем в телефонах. Что посоветуете посмотреть парням в дороге?» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале москвичей.

Напомним, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ЦСКА запланирован на завтра, 3 декабря. Встреча состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Стартовое вбрасывание будет произведено в 15:00 по московскому времени.