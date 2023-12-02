Кожевников: у Овечкина же были провалы, три-четыре матча не набирал очков. Но всё придёт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о бомбардирских достижениях российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Да я думаю, что он свою тридцатку-то забьёт. Я так думаю, по крайней мере. Или близко к этому будет. Наберёт ли 1500-е очко в следующем матче? Не знаю. Там как игра пойдёт. У него же были провалы, три-четыре матча не набирал очков. Всё придёт, всё встанет на круги своя. Дай бог, чтоб Саша набрал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что на данный момент на счету Овечкина 1499 результативных баллов. Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 3 декабря, с «Вегас Голден Найтс». Встреча начнётся в 6:00 мск.