Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: у Овечкина же были провалы, три-четыре матча не набирал очков. Но всё придёт

Кожевников: у Овечкина же были провалы, три-четыре матча не набирал очков. Но всё придёт
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о бомбардирских достижениях российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Да я думаю, что он свою тридцатку-то забьёт. Я так думаю, по крайней мере. Или близко к этому будет. Наберёт ли 1500-е очко в следующем матче? Не знаю. Там как игра пойдёт. У него же были провалы, три-четыре матча не набирал очков. Всё придёт, всё встанет на круги своя. Дай бог, чтоб Саша набрал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что на данный момент на счету Овечкина 1499 результативных баллов. Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 3 декабря, с «Вегас Голден Найтс». Встреча начнётся в 6:00 мск.

Материалы по теме
Экс-защитник НХЛ: рекорд Гретцки — единственная вещь, которую Овечкин держит в голове
Материалы по теме
Овечкин помог оформить хет-трик канадскому другу! И оказался на пороге великого события
Видео
Овечкин помог оформить хет-трик канадскому другу! И оказался на пороге великого события
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android