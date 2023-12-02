Особый шлем Марка-Андре Флёри, запрещённый НХЛ, был продан за $ 35,1 тыс.

Шлем канадского вратаря «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри был продан на аукционе, сообщает CBS News.

Особая маска, подготовленная в честь Ночи наследия коренных американцев, ушла за $ 35,1 тыс.

25 ноября Флёри вышел на раскатку перед матчей с «Колорадо Эвеланш» в этом специальном шлеме, несмотря на запрет со стороны НХЛ. Маска была подготовлена специально для жены Марка-Андре Вероники, являющейся зарегистрированным членом племени в Канаде. Она раскрашена традиционными цветочными узорами Дакоты. Так создатель дизайна шлема, член индейской общины острова Прейри и художник Коул Редхорс Тейлор сделал отсылку на прозвище Флёри — «Цветок».

Кроме того, на маске есть надпись на языке дакота: «Mni sota makoce», что означает «земля мутных вод или туманных вод».

Отмечается, что все деньги с продажи шлема будут направлены в Фонд дикой природы Миннесоты и Семейный центр американских индейцев. Индейская община острова Прейри рассказала, что также сделает пожертвование, которое будет равно вырученной за шлем сумме, в благотворительную организацию, которую выберет Флёри.