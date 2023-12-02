Александр Хмелевски высказался о победе «Салавата» в матче со «Спартаком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался об итогах встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Уфимцы отыгрались на последней минуте третьего периода, играя в меньшинстве и сняв вратаря. «Салават» вырвал победу в серии буллитов. Хмелевски забил гол, отдал результативную передачу и реализовал решающий буллит.

«Отличная игра, невероятные эмоции. Очень горжусь командой, для болельщиков это отличная победа. Нужно всегда бороться до конца, в таких моментах соперник пытается отбросить шайбу. Мы молодцы, что смогли отобрать её обратно.

Чего не хватило, чтобы не доводить матч до такой нервной концовки? Они хорошо играют, мы боролись. Нужно найти способы забивать в большинстве, потому что это решает исход матчей.

Что удалось изменить в игре с прошлого матча с красно-белыми? У нас было больше желания. Мы обсуждали это, было неприятно, как мы тогда выступили. Такая команда, как «Салават Юлаев», должна выходить и биться в каждом матче. В серии буллитов насколько был уверен? Я был очень уверен», — приводит слова Хмелевски официальный сайт «Салавата».