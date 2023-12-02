«Куньлунь» обыграл «Автомобилист», ранее китайцы победили «Спартак» и «Ак Барс»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

На 14-й минуте Тайлер Вон вывел китайскую команду вперёд. Через 67 секунд Остин Вон удвоил преимущество «Ред Стар». На 30-й минуте Паркер Фу забросил третью шайбу. На 32-й минуте Илья Овчинников отыграл один гол. На 43-й минуте Александр Севостьянов сократил отставание до минимума. На 55-й минуте Колин Кэмпбелл забросил четвёртую шайбу.

Ранее «Куньлунь» уже обыграл «Спартак» (5:3) и «Ак Барс» (1:0).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет со СКА. «Куньлунь» примет «Сочи». Оба матча состоятся 5 декабря.