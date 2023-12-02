Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» обыграл «Автомобилист», ранее китайцы победили «Спартак» и «Ак Барс»

«Куньлунь» обыграл «Автомобилист», ранее китайцы победили «Спартак» и «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Вон (Локхарт, Вуд) – 13:36 (5x5)     2:0 Вон (Вуд, Граовац) – 14:43 (5x5)     3:0 Фу (Спроул, Кэмпбелл) – 29:05 (5x5)     3:1 Овчинников – 31:10 (5x5)     3:2 Севостьянов – 42:17 (5x5)     4:2 Кэмпбелл (Фу, Мойл) – 54:40 (5x5)     5:2 Родевальд (Ип, Фу) – 56:42 (5x5)    

На 14-й минуте Тайлер Вон вывел китайскую команду вперёд. Через 67 секунд Остин Вон удвоил преимущество «Ред Стар». На 30-й минуте Паркер Фу забросил третью шайбу. На 32-й минуте Илья Овчинников отыграл один гол. На 43-й минуте Александр Севостьянов сократил отставание до минимума. На 55-й минуте Колин Кэмпбелл забросил четвёртую шайбу.

Ранее «Куньлунь» уже обыграл «Спартак» (5:3) и «Ак Барс» (1:0).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет со СКА. «Куньлунь» примет «Сочи». Оба матча состоятся 5 декабря.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android