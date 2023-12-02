«Приоритеты НХЛ по-прежнему неверны». Журналистка The Athletic раскритиковала лигу

Журналистка The Athletic Шайна Голдман подвергла НХЛ критике за последние решения. Лига запретила вратарю «Миннесоты Уайлд» Марку-Андре Флёри выходить на матч в шлеме в честь коренных американцев.

«Приоритеты НХЛ по-прежнему неверны.

Это приходится повторять постоянно: НХЛ не может уйти со своего пути. Это утверждение было верно в отношении решения о специальных джерси, фиаско в отношении специальных лент, омрачившего начало сезона, шлемов в рамках акции «Хоккей против рака», а теперь и изготовленной на заказ маски Марка-Андре Флёри в честь Ночи наследия коренных американцев.

Когда большинство лиг пытаются развивать игру и создавать более разнообразную базу болельщиков, НХЛ законами захлопывает дверь этой идее, создавая противоречия там, где это просто не нужно. Последний случай с Флёри стал ярким тому примером. Каким-то образом по мере развития ситуация для лиги становилась только хуже — от угроз наказать вратаря до отступления и отказа от любых наказаний, когда игрок нарушил запрет.

Между тем на льду есть актуальные проблемы, которым, вероятно, следует уделить внимание. На дворе 2023 год, а в НХЛ до сих пор нет подходящей технологии, позволяющей всегда узнать, пересекла ли шайба линию ворот, что требует длительных обзоров, ограниченных ракурсами камер.

Вместо того чтобы тянуть лигу назад, лицам, принимающим решения, следует сосредоточиться на том, что действительно важно для улучшения продукта на льду. В конце концов, как продолжает подчёркивать последняя политика НХЛ, игра сама себя продаёт на рынке, поэтому не нужно прилагать никаких усилий, чтобы привлечь к ней новых, разнообразных поклонников. Посему, если это действительно так, следует уделять больше внимания тому, чтобы игра была максимально эффективной», — приводит слова Голдман The Athletic.