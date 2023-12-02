ЦСКА добрался до Челябинска после вынужденной посадки в Екатеринбурге

ХК ЦСКА добрался до Челябинска, сообщает пресс-служба москвичей в официальном телеграм-канале. Ранее самолёту с командой пришлось совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге во время полёта на матч с «Трактором».

«Привет, Челябинск!» — говорится в сообщении.

Напомним, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ЦСКА запланирован на завтра, 3 декабря. Встреча состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Стартовое вбрасывание будет произведено в 15:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне ЦСКА одержал 20 побед в 36 матчах и набрал 42 очка. Москвичи занимают шестое место в Западной конференции. «Трактор» с 42 баллами в 37 встречах располагается на шестой строчке на Востоке.