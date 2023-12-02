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«Ну что вы про великого говорите!» Кожевников — о признании Кучерова первой звездой ноября

«Ну что вы про великого говорите!» Кожевников — о признании Кучерова первой звездой ноября
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Кроме того, специалист высказался о признании форварда «молний» первой звездой ноября в НХЛ.

«Ну что вы про великого человека говорите! Он великий игрок, ну что вы! Он и должен быть первой звездой. Иногда не получается, но он стабильный игрок высочайшего уровня. Он же ведь много не выступает с разговорами. На поле показывает, что он из себя представляет. За него хоккей говорит. Игра его говорит за всё», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Форвард «молний» ударно провёл прошлый месяц. В 14 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кучеров забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 28 очков. В среднем за матч россиянин набирал по два балла. Всего за 23 встречи текущего сезона Кучеров набрал 39 (15+24) очков.

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