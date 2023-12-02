Кожевников о Воронкове: если уж в НХЛ классные парни не нужны, которые в России играют…

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова.

«Воронкову стоит задержаться в НХЛ или вернуться в Россию? Это его личное дело! Взрослый человек. Ну что я-то за него должен решать? Это его решение. Да, он неплохой парень. Но говорю же – в сотый раз для вас всех говорю – должен найти своего тренера! Тренера, которому он нравится. Может, тренеру он не нравится? Там же всё жёстко с этим. У нас сколько людей закончили выступать и вернулись? Тренеру не понравились. Если уж такие очень классные и квалифицированные игроки не нужны, которые здесь играют — хотя в НХЛ спокойно могли играть… Ну не нравятся тренеру – ничего не сделать. Тут же такая вещь: тренер должен за это отвечать. А там уже как получится. Так что решение должны принимать сами игроки. Тем более Воронков — достаточно квалифицированный хоккеист. Ну тренеру не нравится. Такое бывает в НХЛ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.