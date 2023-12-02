Игнатьев после победы над «Автомобилистом»: как говорят в Мытищах, с детства за «Куньлунь»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:2).

«Прежде всего немногочисленных — а может, уже и многочисленных — мытищинских болельщиков с победой: как говорят в Мытищах, «с детства за «Куньлунь». Что касается игры, моё мнение — мне понравилось, как наша команда сегодня играла, хорошее начало, интенсивное, энергичное, было похоже на прошлую игру. Всё складывалось неплохо до момента, пока мы не пропустили первый гол — индивидуальная ошибка. После этого ребята стали немножко нервничать, хорошо, что удалось забить четвёртый гол: шайба за пять минут до конца нам сильно помогла.

Не могу сказать, что у «Автомобилиста» была уйма моментов, но моменты были, они поджали нас к воротам, этот гол разрядил обстановку. Пятый гол — уже завершил всё, хорошая игра, «Куньлунь» тем более шесть лет не выигрывал у «Автомобилиста». Игры всегда складывались с ними непросто, но удалось сегодня победить. Мы не обращали внимания на состояние соперника, больше обращали, что идёт у нас. Мы знали, какие нюансы используют гости, что насыщают среднюю зону, убегают в контратаки — там большое количество квалифицированных игроков, которые могут решить любой момент. Первый период мы провели мощно, но после 3:2 нам пришлось немножко ноги уносить. Если бы мы сами играли плохо, то и такой «Автомобилист» бы не победили», — приводит слова Игнатьева официальный сайт «Автомобилиста».