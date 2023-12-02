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«Пара на 4 метра». Стал известен партнёр Задорова на первой тренировке в «Ванкувере»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров провёл тренировку с Тайлером Майерсом. Об этом сообщает журналист Эрик Фрэнсис в соцсети Х (ранее Twitter).

«Пара на 4 метра», — говорится в сообщении обозревателя Эллиотта Фридмана в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что рост Задорова составляет 197 см. Майерс ростом 203 см. Их суммарные габариты — ровно 4 м.

Напомним, взамен Задорова «Калгари» получил драфт-пик пятого раунда в 2024 году и пик в третьем раунде в 2026-м.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, где записал в свой актив один гол и пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Никита Задоров принял участие в 588 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 90 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+6».