«То, как он с этим справился, впечатляет». Капитан «Чикаго» высказался о Конноре Бедарде

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо поделился мнением о нападающем Конноре Бедарде. Ранее появились слухи о связи матери проспекта с нападающим Кори Перри. Сам Бедард опроверг эти слухи.

«Я никогда не видел ничего подобного, и то, как он с этим справился, впечатляет.

После каждого матча есть кто-то, кто хочет с ним встретиться. Какой-то парень из другой команды… Это может быть кто угодно. На самом деле забавно, сколько людей приходят только для того, чтобы привести своего ребёнка и познакомить его с Коннором. У него всегда есть время. В хорошем или плохом настроении он — Бедард просто идёт и делает этому ребёнку день.

Для некоторых из этих детей… это может быть единственная возможность встретить кого-то подобного. То, что он настолько бескорыстен, говорит о нём как о личности и о том, как он понимает свою роль в этой лиге. Это отличный знак для парня, который будет играть много лет», — приводит слова Фолиньо Chicago SunTimes.