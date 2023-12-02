Никита Кучеров — первый хоккеист сезона НХЛ-2023/2024, набравший 40 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Форвард «молний» на 13-й минуте ассистировал Виктору Хедману.

Благодаря этому россиянин довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 40 очков. Кучеров стал первым хоккеистом в текущем чемпионате, покорившим эту отметку. На счету российского нападающего 15 голов и 25 ассистов. Матч с «Далласом» для него 24-й в сезоне.

В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». К середине второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.