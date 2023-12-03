Экс-работник ИИХФ: российский хоккей самоуничтожается

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) поделился мнением о европейском хоккее.

«Все лучшие европейцы играют в лигах Северной Америки, что делает игроков из США и Канады лучше, в то время как Европа «разжижена». А российский хоккей самоуничтожается. Из-за отсутствия турниров с участием лучших среди мужчин уровень международного хоккея находится на рекордно низком уровне», — говорится в сообщении.

Отметим, что российские хоккеисты выступают за клубы НХЛ без ограничений. Российские сборные были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ в феврале 2022 года.