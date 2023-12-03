Никита Кучеров установил клубный рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» довёл свой общий бомбардирский счёт в текущем чемпионате до 40 очков. Форвард «молний» побил клубный рекорд.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучерову потребовалось 24 матча, чтобы добраться до отметки в 40 результативных баллов. Российский нападающий установил рекорд «Тампы» по скорости достижения 40 очков в сезоне. Предыдущий лучший результат принадлежал капитану «Лайтнинг» Стивену Стэмкосу. Канадский форвард набрал 40 очков в 25 матчах в сезоне-2010/2011.

Отметим, что Кучеров за эти 24 встречи забросил 15 шайб и отдал 25 результативных передач. Никита стал первым игроком сезона, добравшимся до отметки в 40 очков.