Форсберг показал шестой результат в истории «Оттавы» по сейвам в матче на «ноль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу канадской команды.

Главным героем встречи стал шведский вратарь «Оттавы» Антон Форсберг, отыгравший на «ноль» и отразивший при этом 39 бросков. Таким образом 31-летний Форсберг показал шестой результат в истории «Сенаторз» по сейвам, сделанным в матче на «ноль».

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Крэйгу Андерсону (47 сейвов, февраль 2011 года). Он же делит и третье место с Майком Кондоном (по 42 сейва). На втором месте расположился шведский голкипер Андерс Нильссон (45), известный по своим выступлениям в КХЛ за «Ак Барс». В топ-5 также вошёл Дон Бопрё (41).