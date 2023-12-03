«Торонто» хотел выменять Задорова, но не договорился с «Калгари» об удержании зарплаты

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» был заинтересован в обмене российского защитника Никита Задорова, который на этой неделе был обменян из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс». Также канадский клуб работал над вариантом обмена и Криса Танева из «огоньков», но в обоих случаях не смог договориться с «Флэймз» по одной и той же причине.

«Насколько понимаю, проблема заключалась в том, что „Мэйпл Лифс“ и „Флэймз“ не смогли договориться о том, во что обойдётся „Калгари“ удержание до 50% зарплаты обоим игрокам», — сообщил Фридман.

«Мэйпл Лифс» испытывают серьёзные проблемы с потолком зарплат и хотели, чтобы «Флэймз» удержали за собой 50% от соглашения Задорова, но после неудачных переговоров с «кленовыми листьями» «Калгари» обменял весь контракт хоккеиста в «Кэнакс». «Косатки» получили истекающий контракт россиянина с кэпхитом в $ 3,75 млн. По окончании нынешнего сезона Никита станет неограниченно свободным агентом в НХЛ.