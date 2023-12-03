Плющев объяснил, почему считает Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил, почему считает Илью Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ.

«Ковальчук — лучший россиянин в истории НХЛ, потому что это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты. Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это моё видение. Игрока оценивают по индивидуальным качествам, как хоккеиста. Как их ещё оценивать, не по жёнам же.

То, что Ковальчук не брал Кубок Стэнли, это совершенно не принципиально. Кубок выигрывает команда, а не личность. Личность только дополняет. У Ильи не было достойных партнёров в той команде. В любом случае, на том уровне он ярко выступал, а один человек не может выиграть Кубок Стэнли. Какую из команд Ковальчука я имел ввиду? А какая разница?», — цитирует Плющева Legalbet.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту Трешэрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиэнс» и «Вашингтон Кэпиталз». Ранее в СМИ появилась информация, что 40-летний Ковальчук близок к подписанию контракта со «Спартаком».