Защитник «Колорадо» Кейл Макар не смог доиграть матч с «Анахаймом» из-за травмы. «Эвеланш» уступили «Дакс» по буллитам со счётом 3:4.

Защитник не выходил на лёд в последние три минуты основного времени и пропустил весь овертайм. Как после матча сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, Макар получил повреждение и он принял решение не выпускать защитника на лёд. О характере и сроках повреждения будет известно позднее.

За 23 матча в текущем сезоне Макар набрал 34 очка — забросил семь шайб и отдал 27 результативных передач. Кейл показал пятый результат среди защитников в истории НХЛ по количеству результативных баллов за первые 22 матча сезона. При этом остальные достижения принадлежат лишь одному хоккеисту — Бобби Орру. Легендарный защитник набирал 35 (1969/1970), 39 (1971/1972), 40 (1973/1974) и 42 (1974/1975) очка.