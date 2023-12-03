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Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк догнал Евгения Набокова по победам в НХЛ

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк догнал Евгения Набокова по победам в НХЛ
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил 20 из 21 броска по воротам и одержал свою 249-ю победу в НХЛ. По этому показателю вратарь догнал российского голкипера Евгения Набокова. Хеллебайк занимает девятое место по победам среди неканадских вратарей НХЛ. Следующей целью для Хеллебайка являются результаты американских голкиперов Джонатана Куика и Райана Миллера, которые одержали по 252 победы в НХЛ.

В сезоне-2019/2020 Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — «Везина Трофи». Американец попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023.

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