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«Боль в заднице соперника». Токкет — о габаритах защитников «Ванкувера» Задорова и Майерса

«Боль в заднице соперника». Токкет — о габаритах защитников «Ванкувера» Задорова и Майерса
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил габаритную пару обороны «Кэнакс». Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров составил пару обороны с Тайлером Майерсом. Отметим, что рост Задорова составляет 197 см. Майерс ростом 203 см. Их суммарные габариты — ровно 4 м.

«Играть против них очень тяжело. Мы хотим, чтобы эти ребята были болью в заднице соперника», — цитирует Токкета The Province.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, где записал в свой актив один гол и шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Никита Задоров принял участие в 589 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 91 результативную передачу при коэффициенте полезности «+8».

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